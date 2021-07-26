В Литве нелегальные мигранты рассказывают свои истории по-русски и по-английски: моя страна плохая – там никому не нравятся гомосексуалисты

"Мне 16. Я приехал потому, что в Эритрее, откуда я родом, очень плохо – teтам идет война, меня хотели заставить воевать", – сказал журналистам LNK по-английски один мигрант. Он сказал, что взял деньги у друга и из Африки через Турцию прилетел в Беларусь.

Другой мигрант - из Камеруна, по его словам, бежал потому что является гомосексуалистом. "Я приехал в Беларусь как студент, потому что моя страна плохая – там никому не нравятся гомосексуалисты, там тяжело жить", – сказал он по-русски. Однако он вскоре понял, что в Беларуси плохо. "Эти тюрьма с границами, которая называется государство", – сказал мигрант.

До сих пор ни одна подобная история не подтвердилась. Выясняется, что никакая опасность мигрантам не угрожала, они бегут, чтобы попасть в богатые страны Западной Европы.

Министр финансов Гинтаре Скайсте побывала в Варене, поскольку мэры жалуются на хаотические указания из Вильнюса.

Кроме того, муниципалитеты возмущаются тем, что правительство не дает денег на питание мигрантам. Сказано, что на каждого мигранта будут выделять 5,85 евро в день (такую сумму выделяют на питание мигрантов в Центре регистрации иностранцев), однако на деле еда стоит дороже.

"Минимальные расходы мы точно компенсируем. Если будут закупки, которые вызовут вопросы, будем решать вопрос отдельно", – сказала министр.

По словам мэра Лаздийского района Аусмы Мишкинене, приходится подстраиваться и под предпочтения мигрантов – не все едят то, что им дают. Это подтверждают и сами мигранты.

"Я не ем вашу еду, извините", – сказал мигрант из Эритреи.

Однако Мишкинене сказала, что сейчас повара уже приноровились готовить то, что мигрантам больше по вкусу, и ситуация налаживается.

"Проблемы с рационом были и немало. Многое не подходило, но за три недели женщины, которые готовят, и те, кто ест еду, распознали потребности, сейчас ситуация улучшилась. Нам помогает и "Продовольственный банк", – рассказала мэр.

Она заметила, что не нашлось поставщиков услуги за 5,85 евро на человека.