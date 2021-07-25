Трамп упрекнул Байдена в одобрении "Северного потока — 2"

"Я лажу с Путиным, потому что это хорошо, я с ним лажу, он со мной ладит, но никто не был жестче с Россией, чем я", — сказал Трамп.

Он также заявил, что говорил канцлеру Германии Ангеле Меркель, что с трубопроводом будет "покончено".

"Я спросил: мы тратим миллиарды долларов, чтобы защитить вас от России, а вы платите миллиарды и миллиарды долларов за энергию из Россию. Что это, черт возьми, такое?" — заявил Трамп.

"Я остановил его, а он (Байден — ред.) в течение пары недель его одобрил. А теперь они его возобновят, они его закончат через пару месяцев, и это будут миллиарды и миллиарды долларов. А американский трубопровод они остановили", — сказал Трамп.

Ранее США заявили, что решили не накладывать санкции на германскую компанию, которая занимается эксплуатацией трубопровода, хотя и продолжают считать его строительство "плохой идеей". Позднее США и Германия распространили совместное заявление о том, что будут поддерживать энергонезависимость Украины, которая может потерять средства от транзита российского газа после достройки "Северного потока — 2".

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен. В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.