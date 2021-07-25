Сектор общепита с опаской ждет осени: не исключены новые сокращения

"Нельзя ничего прогнозировать на сколько-нибудь дальнюю перспективу. Поскольку "чумное время" никуда не ушло, осенью может оказаться, что столько работников и не нужно", — сказал беседовавший с Äripäev директор одного популярного ресторана в квартале Теллискиви .

Если же работы не будет, то и оставшиеся опытные работники могут быть сокращены. По словам собственника ряда кафе и ресторанов, в т.ч. F-Hoone в квартале Теллискиви, Стеве Хейнло, драматическое уменьшение численности опытного обслуживающего персонала как раз и вызвано нестабильностью и отсутствием уверенности в будущем.