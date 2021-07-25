Экономика восстанавливается или люди остались без денег? Выдача малых кредитов выросла в три раза

”Рост, очевидно, был обусловлен тем, что мы сохраняем процентную ставку по малым кредитам на треть ниже средней по рынку. Вероятно, определенное влияние оказали и меры, обусловленные распространением коронавируса, в результате которых весной много внимания уделялось бытовым расходам. Малые кредиты используются в первую очередь для ремонта жилья, обновления бытовой техники и интерьера, а также для покупки автомобиля. Другими словами, для клиентов малый кредит означает хорошо обдуманное решение, направленное на улучшение качества жизни”, — говорит Эвелин Коплимяэ, менеджер по продажам сегмента частных клиентов SEB.

В странах Балтии во втором квартале этого года средняя сумма малого кредита была самой высокой в Литве — 5 300 евро. За ней следуют Эстония (4 800 евро) и Латвия (4 100 евро). Во всех трех странах срок действия заключенных договоров составлял в среднем чуть более трех лет. Как в Эстонии, так и у наших южных соседей средний возраст ходатайствующего о кредите составил немногим более 40 лет, и среди соискателей малого кредита несколько преобладали мужчины.

”Как и для жилищного кредита, для малого кредита целесообразно заключить договор страхования кредита. Это защитит ходатайствующего о кредите и его близких от возможных рисков потери работы или проблем со здоровьем и повысит уверенность в том, что кредитные обязательства будут выполнены”, — добавляет Коплимяэ.