ЧП и криминал
25.07.2021, 19:30

Мошенники нацелились на русскоговорящих людей: с начала года выманили почти миллион евро

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Oneplus 6
Oneplus 6
Foto: Hendrik Osula
Число мошенничеств, при которых у людей снимают крупные суммы с банковских счетов, быстро растет, и с начала года жители Эстонии лишились уже более 800 000 евро, пишет rus.err.ee.

По словам главы отдела мошенничеств и экономических преступлений Департамента полиции и погранохраны Пауля Пихельгаса, типичную жертву телефонных мошенников четко описать сложно, однако в основном ими становятся говорящие по-русски люди.

"К сожалению, приходится признать, что цифры растут. Они начали расти летом прошлого года, и по-прежнему растут. Если прошлым летом было где-то 25-30 случаев в месяц, то в настоящий момент мы говорим уже о 50-60 случаях в месяц", — сказал Пихельгас.

В Союзе банков подчеркнули, что мошенники спрашивают у людей информацию, которую работники банка никогда спрашивать у клиента не станут, под различными предлогами пытаясь заставить человека сообщить им свои идентификаторы пользователя, пароли или же, при использовании для входа в банк Mobiil-ID или Smart-ID, свои PIN-коды.

По информации Союза банков, с жертвами говорят очень убедительно, как правило, на русском языке, представляясь работником банка и утверждая, что на банковском счете человека совершаются подозрительные операции. После этого жертву просят сообщить свои данные якобы для того, чтобы можно было остановить или отозвать сомнительный денежный перевод.

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