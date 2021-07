В последний день фестиваля, завершающегося 25 июля, были запланированы выступления финской группы 5/5, грузинского ансамбля "Тбилиси", Get Up the Wooden Hill из Ирландии Iirimaalt, Мари Калкун, Naised Köögis, Кярт Йохансон и Nöep со специальной программой.