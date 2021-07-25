Таллинн организует для детей и подростков летние тренировки

Завоевавшие среди детворы прошлым летом популярность тренировки по волейболу, баскетболу и футболу вновь появились в программе; этим летом их также ведут профессиональные тренеры. К тренировкам с мячом можно примкнуть в любое время, предварительная регистрация не нужна. Для столичной ребятни мероприятия бесплатны. Подробная информация о программе тренировок находится здесь.

По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, этим летом к программе тренировок впервые добавилась возможность принять участие и в начальном курсе обучения плаванию, на котором навыкам держаться на воде обучают в небольших – до 12 человек – группах.

«Для участия в курсах была нужна предварительная регистрация, группы быстро заполнились, - отметил вице-мэр. – Плавание, помимо отличной спортивной дисциплины, является еще и жизненно необходимым навыком. Хотя увлечение плаванием как видом спорта не является призванием каждого ребенка, Таллинн все же морской город и лето мы проводим на пляже, вблизи водоемов, катаемся на лодках - из-за этого умение хорошо плавать является очень полезным навыком для каждого ребенка и жителя города».

По словам Маре Виерланд, тренера плавательного клуба Briis, многие дети получают удовольствие, плескаясь в воде.

«На уроках плавания мы изучаем и отрабатываем правильную технику плавания и ныряния, чтобы дети чувствовали себя в воде безопаснее, - прокомментировала она. – Плавание развивает все группы мышц, укрепляет иммунную систему и дарит детям на всю жизнь один из приятнейших спортивных навыков, увлекаться которым можно в любом возрасте».

Летние тренировки по плаванию для детей являются частью организованного городом Таллинном для детей и подростков цикла летних тренировок, которые Таллиннский департамент культуры и спорта организует в сотрудничестве с Таллиннским департаментом образования.