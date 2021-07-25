ОИ-2020 | Сборная США по баскетболу проиграла впервые за 17 лет(7)
Ни один баскетболист сборной США не смог преодолеть рубеж в 20 набранных очков, а самым результативным игроком стал недавний чемпион НБА в составе ”Милуоки” Дрю Холидэй (18 очков).
Это поражение стало для американцев первым на Олимпиадах с 2004 года. Тогда команда с Тимом Данканом в составе проиграла в полуфинале турнира в Афинах (81:89).
Затем американцы побеждали в 2008, 2012 и 2016 годов во всех 8 встречах турнира. Учитывая победу в матче за бронзу на Олимпиаде 2004 года с Литвой, победная серия США длилась 25 игр.
Результаты других матчей ниже.
Баскетбол
Мужчины
Группа A
Иран — Чехия 78:84 (19:25, 11:21, 16:21, 32:17)
25 июля, 04.00, ”Saitama Super Arena”
Иран: Якчали (23), Джамшиди (16 + 7 передач + 7 потерь), Хаддади (15 + 10 подборов), Никха Бахрами (8), Каземи (5) — старт; Резаеифар (4), Джалалпур (3), Ростампур (2), Джерамипур (2), Вахеди (0).
Чехия: Веселы (11 + 7 подборов), Балвин (9 + 8 подборов), Саторански (6 + 8 подборов + 8 передач + 5 перехватов + 6 потерь), Богачик (6), Сегналь (0) — старт; Ауда (16), Шилб (14), Йелинек (7), Ширжина (5), Палыза (5), Петерка (5).
Франция — США 83:76 (15:22, 22:23, 25:11, 21:20)
25 июля, 15.00, ”Saitama Super Arena”
Франция: Фурнье (28 + 5 потерь), Гобер (14 + 9 подборов), Де Коло (13), Ябуселе (6), Батюм (5) — старт; Фалль (7), Эртель (5), Пуарье (3), Луваву-Кабарро (2), Корнели (0).
США: Адебайо (12 + 10 подборов), Лиллард (11), Дюрэнт (10), Лавин (8), Грин (2) — старт; Холидэй (18 + 7 подборов), Тейтум (9), Букер (4), Макги (2), Джонсон (0), Миддлтон (0).
Положение команд: Франция — 1-0, Чехия — 1-0, Иран — 0-1, США — 0-1.
Группа B
Германия — Италия 82:92 (32:22, 14:21, 26:25, 10:24)
25 июля, 07.40, ”Saitama Super Arena”
Германия: Бонга (13), Обст (12), Бартель (5), Гиффи (3), Фойгтманн (3) — старт; Ло (24), Вагнер (12), Саибу (6), Тиманн (4), Ванк (0), Бенцинг (0), Вимберг (0).
Италия: Фонтеккьо (20), Тонут (18), Мелли (13 + 9 подборов), Мэннион (10 + 7 передач), Витали (3) — старт; Галлинари (18), Мораскини (8), Пайола (2), Полонара (0), Тесситори (0).
Австралия — Нигерия 84:67 (23:23, 20:17, 15:12, 26:15)
25 июля, 11.20, ”Saitama Super Arena”
Австралия: Миллс (25 + 6 передач), Инглс (11), Деллаведова (8), Бэйнс (4), Лэндейл (4) — старт; Кэй (12 + 8 подборов), Экзам (11 + 5 потерь), Тайбулл (7 + 5 перехватов), Рит (2), Green (0), Гулдинг (0), Соби (0).
Нигерия: Окоги (11), Ачиува (10 + 5 потерь), Винсент (7), Окпала (4), Они (2) — старт; Эмегано (12), Нвора (10), Окафор (4), Нваму (3), Агада (2), Мету (2), Удох (0).
Положение команд: Австралия — 1-0, Италия — 1-0, Германия — 0-1, Нигерия — 0-1.