Путин заявил, что РФ может обнаружить любого противника и при необходимости нанести удар

Россия постоянно и успешно совершенствует вооружения ВМФ, способна обнаружить любого противника и нанести ему неотвратимый удар, если потребуется. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин перед началом Главного военно-морского парада страны.

"Россия в кратчайшие сроки заняла свое достойное место в числе ведущих морских держав, прошла колоссальный путь развития от скромного петровского ботика до мощных кораблей океанской зоны и ракетных атомных подводных крейсеров, обрела эффективную морскую авиацию дальнего и ближнего действия, надежные комплексы береговой обороны, новейшие гиперзвуковые высокоточные системы вооружения, не имеющие до сих пор аналогов в мире, которые мы совершенствуем постоянно и успешно", — заявил президент.

Путин подчеркнул, что на сегодняшний день у Военно-морского флота России есть все необходимое для гарантированной защиты родной страны и национальных интересов. "Мы способны обнаружить любого — подводного, надводного, воздушного — противника и нанести ему, если потребуется, неотвратимый удар", — заявил российский лидер.

Путин подчеркнул, что военно-морское присутствие России обеспечено практически во всех районах мирового океана. Он отметил, что вахту в северных и южных широтах несут "верные наследники морской ратной славы Отечества". По его словам, служба на флоте является самой почетной и востребованной, а умелые матросы и грамотные командиры, которые служат на наших флотах — на Балтийском, Северном, Тихоокеанском, Черноморском, на Каспийской флотилии, — известны всем. "Уверен, что благодаря профессионализму, стойкости военных моряков и морских летчиков, бойцов морской пехоты и береговых частей, их верности Отечеству и российскому флоту, слава Андреевского стяга никогда не померкнет", — сказал Путин.