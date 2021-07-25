В России министр связи Амурской области умер после избиения на турбазе

"Вчера вечером умер Александр Михайлович Курдюков. Работали с ним в правительстве. Он был министром цифрового развития и связи Амурской области. Светлая память. Ушел очень рано", — написал губернатор в своем "Инстаграме".

Расследование гибели чиновника ведет областное управление Следственного комитета. Там уже сообщили о задержании 39-летнего мужчины, который подозревается по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

"По данным следствия, вечером 17 июля в компании отдыхающих граждан между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате которого один ударил второго по голове. Потерпевшего доставили в больницу, где он 24 июля 2021 года скончался", — приводит Интерфакс сообщение СК.

Ранее СМИ сообщали, что 39-летний Курдюков попал в больницу после драки на туристической базе "Берлога", где он отдыхал со знакомыми. Его якобы нашли без сознания с проломленной головой, а свидетелей произошедшего не было.

"Московский комсомолец" и другие СМИ писали, что отдыхавший рядом спортсмен оскорбил жену министра, и во вспыхнувшей драке нанес чиновнику тяжелые черепно-мозговые травмы.

Газета сообщала, что Курдюков был госпитализирован и находился в коме.

По данным агентства РИА Новости, его обязанности с понедельника исполняет заместитель.

Курдюков работал в правительстве региона с 2010 года, а в январе 2021 года занял должность министра.