"Зуд купальщика", кишечная палочка и сине-зеленые водоросли. Чем может быть опасно купание в водоемах?

Часто фекалями водоемы загрязняются из-за попадания в них сточных вод. Например, если где-то была утечка сточных вод из-за аварии, из-за загрязнения бытовыми сточными водами с территорий, не подключенных к центральной канализации (например, кто-то сбрасывает содержимое огородных или дачных туалетов рядом с зонами купания). В некоторых случаях загрязнение может быть вызвано антисанитарным поведением отдыхающих или размножением водоплавающих птиц в зоне купания.

Каждый год ситуация с кишечными инфекциями разная. Фекальные бактерии не живут в воде в природе. "Ошибочно думать, что жаркое время и теплая вода как-то влияют на размножение E.coli и энтерококков. Фекалии попадают в воду с суши с сильными дождями, тогда это может вызвать загрязнение воды", — поясняет эксперт.

В начале июля под подозрение в загрязнении патогенными микроорганизмами попали Марупские пляжи. Жители района массово жаловались на вспышку кишечных заболеваний и связали это с купанием в местных водоемах. "Самоуправление заказало анализ вод в местных водоемах. Проверку проводил Центр профилактики и контроля за заболеваниями и выяснил, что в воде загрязнения нет. Мы на прошлой неделе также проводили проверку и не обнаружили патогенных микроорганизмов. Жители, вероятно, заразились инфекциями через продукты питания. Возможно, это связано с плохо вымытыми овощами и фруктами. Распространение кишечных инфекций способствует изменение климата. Чем дольше будет держаться жара, тем больше будет вспышек заболеваний", — продолжает Кадикис.

E.coli, энтероккоковые бактерии и другие патогенные разные микроорганизмы в воде у купальщиков могут вызвать инфекции кишечного тракта. Чаще всего болезнь проявляется желудочно-кишечными расстройствами: диареей, тошнотой, рвотой, болями в животе, головной болью и лихорадкой.

Воду проверяют не только лабораторно, ее состояние оценивают на глаз. Визуально можно определить — нет ли химических загрязнений (маслянистых пятен, помутнения), которые обычно возникают из-за локального загрязнения или масштабной природной катастрофы.

Лаборатория в пробах воды определяет два показателя микробиологического загрязнения — уровень Escherichia coli или кишечных палочек ( их еще называют E.coli, фекальными колиформными бактериям) и количество кишечных энтерококковых бактерий, которые указывают на возможное загрязнение воды фекалиями.

И тогда, хлебнув воды во время купания, микроорганизмы случайно могут проникнуть в организм. Однако, когда бактерии со сточными водами или фекалиями больного отдыхающего попадают в воду,они остаются там некоторое время, и в конечном итоге погибают.

Если вы посмотрите на результаты проверок неофициальных мест купания, то больше других риску фекального заражения подвержены реки.

"Цветет" вода

К середине лета водоемы постепенно покрываются тиной, вода начинает "цвести". Большая часть водорослей безвредна. Опасаться следует сине-зеленых водорослей (цианобактерий).

И вот их появление очень связано с погодными условиями. Чем жарче, тем больше водорослей размножится. В теплой среде больше питательных веществ, главным образом соединений азота и фосфора, и подводный мир оживает. Токсины в сине-зеленых водорослях появляются, когда они отмирают. Как только признаки лета идут на спад, водорослей станет меньше.

"Цветение" потенциально токсичных сине-зеленых водорослей чаще всего наблюдается в водоемах со стоячей водой — озерах, прудах. В этом году в Инспекцию здоровья еще не поступала информации о том, что в местах купания сине-зеленые водоросли размножились до такого уровня, что нужно вводить какие-то ограничения для купальщиков. "Официально информацию о цветении этих водорослей мы не получали. Региональные массмедиа время от времени сообщают о появлении сине-зеленых водорослей. Если жители нам присылают фотографии неофициальных мест, где размножились такие водоросли, мы их помещаем в наших профилях в социальных сетях. Предупреждаем других отдыхающих", — отмечает специалист Инспекции здоровья.

Однако специалисты Инспекции все же советуют быть осторожными в выборе мест для купания и перед плаванием визуально оценить состояние водоема. "Понять, где есть такие водоросли, очень просто. Вода обычно пенится, мутная, покрыта пленочкой. В больших реках, даже в Даугаве, можно заметить скопление водорослей в местах, где нет сильного течения (например, у берегов)", — говорит Кадикис.