Кошки больше собак подвержены ковиду, но паниковать не стоит

Проанализировав на предмет антител образцы сыворотки крови 239 кошек и 510 собак, взятые в период между апрелем и июнем 2020 года, исследователи обнаружили, что 8% кошек и менее одного процента собак в самом деле переболели SARS-CoV-2, и, судя по всему, животные заразились от своих хозяев.

"Поскольку живущие под одной с нами крышей животные могут быть источником самых разнообразных инфекций, и для нашего, и для их здоровья очень важно было определить, насколько в принципе подвержены ковиду два самых распространенных вида домашних животных и какой из видов заражается сильнее", — говорит автор исследования (оно опубликовано в издании Virulence) , профессор молекулярной биологии Миннесотского университета Хин Ли.

Ученые спешат предупредить, что несмотря на довольно большие шансы вашей кошки подцепить ковид, она вряд ли проявит какие-либо признаки заболевания и почти наверняка не передаст его вам. Чего нельзя сказать о самих хозяевах, которые ласкают и целуют своих питомцев, особенно когда сами себя плохо чувствуют и нуждаются в эмоциональной поддержке.

Что касается причины, по которой кошки чаще собак заражаются коронавирусом, то исследователи пока не могут с точностью назвать ее, но подозревают, что все дело в белке ACE2, который служит рецептором коронавируса. У кошек этот белок намного больше напоминает человеческий, чем у собак.