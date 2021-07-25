Новая конституция Беларуси: какая роль уготована Лукашенко?

На сайте политической организации "Круглый стол демократических сил", созданной Юрием Воскресенским, — бывшим соратником экс-кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико, а ныне одним из членов государственной конституционной комиссии — был опубликован проект Основного закона Беларуси. Воскресенский утверждает, что этот документ — результат работы конституционной комиссии, и что в начале августа он будет передан на рассмотрение Александру Лукашенко. DW поговорила с юристами и политологами об основных положениях проекта, его достоверности и о том, какие изменения могут ожидать Беларусь, если новая конституция вступит в силу.

Что может и чего не может президент

Тщательно изучив проект, юрист и бывший судья Конституционного суда Республики Беларусь Михаил Пастухов констатирует: наибольшие изменения коснулись раздела конституции "Система органов власти", где где речь идет, в частности, о полномочиях главы государства.

В руках у президента, говорит Пастухов, по-прежнему сосредоточены существенные рычаги власти: ему подчиняются вооруженные силы, он определяет внутреннюю и в большой степени внешнюю политику, формирует и возглавляет Совет безопасности. Период правления президента ограничен пятью годами, и он не может избираться более чем на два срока.

"Можно предположить, что президент остается главным должностным лицом в системе власти", — говорит белорусский юрист. При этом, в соответствии с проектом, президент лишается права издавать декреты "как особые правовые акты с высшей юридической силой: он должен будет издавать только указы и распоряжения, которые должны соответствовать конституции и законам".

Кроме того, президент больше не сможет отправлять в отставку правительство и отменять принятые им решения, как это происходит в настоящее время. "Можно сказать, что статус правительства немного усилится", — говорит Пастухов.

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