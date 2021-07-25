”Чайко-апокалипсис”: птицы захватывают Нарву. Как с ними бороться?

Можно ли бороться с растущим птичьим поголовьем и какую помощь в этом могут оказать местные самоуправления и другие организации?

”Чайки сделали жизнь некомфортной”

”Несмотря на жару, спать с открытыми окнами этим летом невозможно: как только рассветает, начинается непрерывный птичий ор. Это чайки общаются между собой на соседней крыше. Ласточки и голуби были всегда, но в этом году начался какой-то ”чайко-апокалипсис”. Иногда огромные птицы пролетают так низко, что прохожие или сидящие на лавочках люди инстинктивно пригибаются и прикрывают руками голову. Чайки сделали нашу жизнь очень некомфортной”, — поделилась с редакцией жительница района Кангеласте Светлана.

”Уже несколько лет назад чайки оккупировали наш район, но к шуму мы так и не привыкли. Нам плохо, но не уверена, что так уж хорошо самим чайкам: их птенцы ведь почти не летают, просто разгуливают по газонам. Как бы птичьи крики не мешали, птенцов жалко, поэтому соседи выносят им плошки с водой, еду. Но все равно многие гибнут — попадают под колеса или становятся добычей кошек. Этим летом мы несколько раз находили мертвых птенцов, детей это особенно расстраивает”, — рассказывает жительница района Мальми Наталья.

”Ненавижу чаек и бабушек, которые их подкармливают! Почему-то никто не протестует, когда люди борются с поселившимися в доме мышами или крысами. Никто не говорит: ах, это ведь часть природы, к тому же они такие миленькие! Птицы, которые мешают нормальному отдыху, — такие же вредители. Ведь невыспавшийся человек может легко попасть в аварию или допустить производственную травму. Так что чайки — определенно вредители”, — поделился своим мнением житель района Выйду Николай.

Проблема с птицами существует не только в нашем городе. Нарвитянка, недавно по делам побывавшая в Таллинне, рассказала, что во время обеда на террасе одного из таллиннских ресторанов в центре города на ее глазах нахальная чайка стащила еду с тарелки прямо под носом у посетительницы.