Даже "Довод" не помог: известная сеть кинотеатров закончила год с убытками более миллиона евро

Доход с продаж за 2020 год составил 12,8 млн евро. Самыми популярными фильмами года оказались "Довод" Кристофера Нолан, мультфильм "Сипсик" и снятый по произведению Оскара Лутса художественный фильм "Зима".

При этом 2019 год сеть кинотеатров закончила с прибылью в 1,8 млн евро. Доходы от продаж были на 42% больше.

В 2020 году кинотеатры Forum Cinemas OÜ посетили около 1 473 000 человек, что на 68% меньше, чем годом ранее.