ОИ-2020 | Ефимова проиграла Ефимовой, но вышла в полуфинал. Как и Зирк

Крегор Зирк вышел на старт в заключительном пятом заплыве на 200-метровке вольным стилем и лучше своих именитых соперников взял старт, однако уже после первых 50 метров был лишь 4-м. На третьем отрезке ему удалось прибавить, за 50 метров до финиша Зирк был 2-м с отставанием в 0,16 сек, однако на последних 50 метрах соперники значительно ускорились. В итоге Зирк — третий с отставанием в 0,29 (1.46,10).

Из-за сбоя электронники определение квалифицировавшихся в полуфинальные заплывы затянулось, однако спустя несколько минут судьям удалось восстановить результаты — Зирк квалифицировался в следующий раунд с общим 11-м временем. Также борьбу продолжат россиянин Мартин Малютин и литовец Данас Рапшис.

14-летняя Энели Ефимова также здорово провела свой первый в карьере олимпийский заплыв. Ее соперница по квалификационному заплыву на 100 м брассом Татьяна Шунмейкер из ЮАР установила олимпийский рекорд — 1.04,82. Ефимова проиграла ей почти две секунды (1.06,79), показав шестой результат, однако и этого хватило для попадания в полуфинал, который состоится завтра ранним утром.

Также в полуфиналы попали представительницы российской команды Евгения Чикунова (6-е время) и Юлия Ефимова (8-й результат), которой удалось опередить свою эстонскую однофамилицу.

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