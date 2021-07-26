DELFI В ТОКИО | "Коничива и аригато" до и после еды — поначалу было приятно, а на пятый день надоело(3)
Аригато — спасибо.
Коничива — здравствуйте.
Хорошие манеры и дисциплина японцев хорошо известны. За пять дней в олимпийской деревне мы узнали это и на собственном опыте. Приветствия и благодарности с сопутствующими им поклонами начались ещё в аэропорту. В какой-то степени это даже успокаивало, ведь всё выглядело так, словно нам рады в этой мистической стране, несмотря на всю суровость, с которой мы столкнулись на контрольно-пропускных пунктах (все эти сопли-тесты, приложения OCHA и прочие экзекуции, сопровождающие связанные с коронавирусом ограничения).
Самый восторженный приём нам был оказан после предварительных заездов по гребле в пятницу. На каждой арене есть пункты контроля безопасности, где находятся как военнослужащие с металлоискателями, так и волонтёры, в основном японцы, указывающие дорогу и места, где можно продезинфицировать руки.
Группа из пяти эстонских журналистов покинула гребной канал в пятницу в довольно спокойное время, но получила напоследок такое чествование, какого дома удостаиваются обычно только президент и премьер-министр, но никак не простые труженики пера.
По сути, волонтёры сформировали синхронно кланяющийся и кричащий ”Всего доброго!” коридор.
Однако всё это малость чересчур даже для восточноевропейца, который путешествовал по миру чуть больше других. Иногда хочется поразмышлять над собственными мыслями и погулять в так называемом ”пузыре”. Но не получается. Приходится жить с этими поклонами и коничиванием. Вешать на себя ярлык высокомерия тоже не хочется, ведь никогда не знаешь, когда тебе понадобится этот вежливый волонтёр — будь то на автобусной станции, на стоянке такси или на пункте пропуска.
Ещё один человек, мимо которого невозможно пройти без приветствий, — это охранник, сидящий перед отелем для журналистов. Обычно это пожилой джентльмен, который испытал в этой жизни уже слишком много, чтобы работать стоя. Утром он бесконечно здоровается со всеми, кто выходит из лифта и идёт завтракать, с теми, кто через час спешит к такси или автобусу для прессы, а вечером с теми, кто устало идёт домой.
Японец останется вежливым и будет готов помогать, даже если вы на него наорёте. Не то чтобы я сам так делал. Однако если один утренний автобус из отеля в пресс-центр уже ушёл, а другой опоздал на полчаса (интервал отправления — 40 минут, если верить расписанию), на стоящего на остановке молодого человека в жёлтом жилете вполне хочется накричать. К сожалению, он не понимает ни одного языка, кроме японского, поэтому в любом случае это будет довольно бессмысленно.
При всём этом я не хочу сказать ничего плохого о наших добрых хозяевах. В конце концов, они не виноваты, что их так воспитали. Просто иногда утомляет система как таковая.
И это только пятый день. Домой я вернусь с автоматически встроенными в систему хорошими манерами. И только попробуйте со мной не поздороваться!