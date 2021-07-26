DELFI В ТОКИО | "Коничива и аригато" до и после еды — поначалу было приятно, а на пятый день надоело

Аригато — спасибо.

Коничива — здравствуйте.

Хорошие манеры и дисциплина японцев хорошо известны. За пять дней в олимпийской деревне мы узнали это и на собственном опыте. Приветствия и благодарности с сопутствующими им поклонами начались ещё в аэропорту. В какой-то степени это даже успокаивало, ведь всё выглядело так, словно нам рады в этой мистической стране, несмотря на всю суровость, с которой мы столкнулись на контрольно-пропускных пунктах (все эти сопли-тесты, приложения OCHA и прочие экзекуции, сопровождающие связанные с коронавирусом ограничения).

Самый восторженный приём нам был оказан после предварительных заездов по гребле в пятницу. На каждой арене есть пункты контроля безопасности, где находятся как военнослужащие с металлоискателями, так и волонтёры, в основном японцы, указывающие дорогу и места, где можно продезинфицировать руки.

Группа из пяти эстонских журналистов покинула гребной канал в пятницу в довольно спокойное время, но получила напоследок такое чествование, какого дома удостаиваются обычно только президент и премьер-министр, но никак не простые труженики пера.

По сути, волонтёры сформировали синхронно кланяющийся и кричащий ”Всего доброго!” коридор.

Однако всё это малость чересчур даже для восточноевропейца, который путешествовал по миру чуть больше других. Иногда хочется поразмышлять над собственными мыслями и погулять в так называемом ”пузыре”. Но не получается. Приходится жить с этими поклонами и коничиванием. Вешать на себя ярлык высокомерия тоже не хочется, ведь никогда не знаешь, когда тебе понадобится этот вежливый волонтёр — будь то на автобусной станции, на стоянке такси или на пункте пропуска.