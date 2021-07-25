ОИ-2020 | Эллерманн не попала в финал конных соревнований

Результат Эллерманн 65.435 балла, что почти на 13 баллов хуже, чем у голландца Эдварда Гала, занявшего в группе проходное 2-е место (в следующий раунд отбирались два лучших участника от группы, а также еще шесть спортсменов по сумме баллов).