25.07.2021, 12:29
ОИ-2020 | Эллерманн не попала в финал конных соревнований
Foto: Andres Putting
Представительница Эстонии Дина Эллерманн не попала в финал соревнований по выездке. В своей квалификационной группе эстонская наездница на лошади Донна Анна заняла 9-е место из 10 участниц.
Результат Эллерманн 65.435 балла, что почти на 13 баллов хуже, чем у голландца Эдварда Гала, занявшего в группе проходное 2-е место (в следующий раунд отбирались два лучших участника от группы, а также еще шесть спортсменов по сумме баллов).
Россиянка Инесса Меркулова на коне Мистер Икс показала в той же группе 5-й результат. Медали в личной выездке будут разыграны в Токио 27 июля.
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