В Эстонии прогнозируют снижение заболеваемости туберкулезом до рекордно низкого уровня

На протяжении десятилетий Эстония вместе с остальными странами Балтии входила в "черный список" Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) как государство с высоким риском заражения туберкулезом. Еще 20 лет назад в Эстонии ежегодно заражалось около 800 человек, однако в текущем году это число может впервые оказаться меньше ста.

"Есть тренд к понижению [заболеваемости], даже до 20-30 случаев в год. Я не вполне уверен, что и дальше будет снижаться так же быстро. Мы немного осторожны в оценках из-за ковида", — сказал консультант по туберкулезу Клиники Тартуского университета Манфред Данилович в интервью редактору научного портала ERR Novator Айрике Харрик.

Хотя общее число новых случаев заражения снижается, глава туберкулезного регистра Института развития здоровьяПирет Вийклепп предостерегла, что все большее число новых зараженных не входит в классическую группу риска по туберкулезу.

"Помимо уязвимости, связанной со стилем жизни — алкоголь, наркотики, курение, есть и другие тяжелые болезни — ревматоидный артрит или волчанка. У нас были пациенты с пересаженными почками или печенью. Половина относится к уязвимым группам", — сказала Вийклепп.