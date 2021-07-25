Сетью 5G можно пользоваться уже в 77 зонах по всей Эстонии

По словам председателя правления Telia Eesti Роберта Пайоса, развитие сети и в этом году является одним из основных направлений деятельности предприятия, при этом планируется все больше и больше инвестировать в строительство мобильной сети пятого поколения — 5G.

”Мы также надеемся, что государство максимально быстро продвинется вперед с аукционом на частотный диапазон 3,6 ГГц, что позволит еще лучше использовать потенциал, предлагаемый технологией 5G, и выведет на рынок новые услуги, например, долгожданный домашний интернет 5G”, — сказал Пайос.

Сегодня базовые станции Telia 5G расположены в Таллинне, Тарту, Пярну, Виймси, Раквере, Сауга, Юри, Лоо, Кярдла, Курессааре, Саку, Лохусуу, Каукси и Силламяэ. К концу года предприятие планирует расширить сеть мобильной связи нового поколения более чем на 100 местоположений, включая различные уездные центры.

Кроме того, во втором квартале Telia продолжила деятельность, которая позволяет ей приступать к постепенному закрытию старых технологий и замене их новыми современными решениями. По словам Роберта Пайоса, цель этой деятельности — предлагать потребителям еще более быстрые и эффективные технологии, которые к тому же гораздо более экологичны.

К концу второго квартала доход от продаж Telia Eesti составил 81,4 миллиона евро, увеличившись на 9,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В то же время коммерческая прибыль (EBITDA) предприятия составила 29,5 млн евро, за год увеличившись на 12%.

Количество мобильных подключений Telia Eesti конце второго квартала достигло 1,151 миллиона абонентов, увеличившись на 71 000 абонентов по сравнению с прошлым годом. В конце второго квартала было 242 000 пользователей фиксированных подключений к интернету Telia и 207 000 пользователей ТВ-услуги.

Telia — один из крупнейших инвесторов в Эстонии, ежегодно вкладывающий в эстонский рынок около 50 миллионов евро. В компании работает около 1600 человек, она является одним из крупнейших налогоплательщиков Эстонии.