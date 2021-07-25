ОИ-2020 | 30-летняя австрийка перехитрила пелотон и стала автором громкой сенсации

В гонке на 137 км Кизенхофер уехала в ранний отрыв и перехитрила своих основных конкуренток из команд Нидерландов, Италии и Бельгии. Казалось, силы на затяжном подъеме оставят австрийскую спортсменку, но ей удалось невероятным усилием воли отстоять свое преимущество над пелотоном до самого финиша. Время победительницы - 3 часа 52 минуты 45 секунд.

До этого на счету Кизенхофер была лишь одна международная победа, одержанная в 2016 году на одном из этапов гонки второй категории.

Серебро и представительницы Нидерландов Аннемик Ван Флюйтен, бронза - у итальянки Элизы Лонго Боргини. Неоднократная призер Олимпийских игр Ольга Забелинская, ранее выступавшая за Россию, а теперь за Узбекистан, заняла 9-е место, у белорусской спортсменки Алены Амелюсик 17-й результат.

Представительницы Эстонии не принимали участия в соревнованиях.

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