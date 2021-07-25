25.07.2021, 10:50
Потерявшая свыше 700 000 евро фирма требует признать банкротом скандального банкротного управляющего
Foto: Argo Ingver
Фирма, связанная с бизнесменом Оливером Крууда, требует признать банкротом бывшего банкротного управляющего Вели Краави, сообщает Äripäev.
Сумма иска компании Kohila tn Muuseumi Arendus OÜ, связанной с совладельцем молокоперерабатывающего предприятия Tere Оливером Крууда, составляет почти миллион евро, и, если он обоснован, у Краави практически нет средств для его выплаты, информирует Äripäev.
Прокуратура подозревает, что скандально известный Вели Краави, будучи банкротным управляющим Kohila tn Muuseumi Arendus, вывел из нее большую часть средств — свыше 800 000 евро.
В конце прошлого года прокуратура заподозрила Вели Краави в крупном хищении активов нескольких компаний, дела которых он вел в качестве банкротного управляющего.