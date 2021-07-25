За сутки в Эстонии прибавилось 90 новых случаев заражения коронавирусом

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 45 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 37 в Таллинне.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 73,4 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 2,1%.

По состоянию на утро 25 июля в больницах находится 25 пациентов с COVID-19. За сутки открыли четыре новые истории болезни.

Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 61 год, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 14 человек (56%).

За сутки новых смертельных случаев не зарегистрировано. Всего в Эстонии умер 1 271 зараженный коронавирусом.

За сутки ввели 3350 дозы вакцины, прививки сделаны в общей сложности 619 227 людям, курс вакцинации завершен у 543 882 человек.

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