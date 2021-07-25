Экс-супруга Ротенберга заявила, что ее виллу во Франции захватили боевики из Чечни

”Произошел захват моей виллы во Франции радикальными террористами из Чечни, силой выгнали моих сотрудников с территории, избили охрану и управляющего, сломали камеры, выломали замки, захватили виллу, поменяли замки и устроили там базу. Заказчиками являются крупные российские олигархи, которым не нравится моя активная деятельность. Имена уже известны и суммы, которые они оплатили чеченцам. Французская жандармерия и полиция один раз приехали и сказали, что они в это не вмешиваются, было видео, что полиция сотрудничает с террористами”, — написала Наталья Ротенберг в Facebook.

Источник в окружении Натальи Ротенберг сообщил Forbes, что это уже не первый инцидент такого рода. В 2019 году экс-супруга бизнесмена смогла попасть на виллу только с помощью судебных приставов. По информации источника, Наталья ”в шоке и тяжело переживает поступок бывшего супруга”, так как она была уверена, что они остались с ним в дружеских отношениях. Собеседник Forbes добавил, что Наталья обсуждала с Аркадием Ротенбергом сложившуюся ситуацию, и ”в личном общении проблем не возникало”. Источник добавил, что по решению суда о разводе Наталье и детям должны были отойти четыре дома, включая виллу в Ницце, однако все четыре дома до сих пор ей не переданы.