Новости России
25.07.2021, 09:30

Экс-супруга Ротенберга заявила, что ее виллу во Франции захватили боевики из Чечни

 
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Бывшая жена миллиардера Аркадия Ротенберга Наталья заявила, что ее виллу во Франции захватили боевики из Чечни, которые работают на ”крупных российских олигархов”. По ее данным, захват произошел 10 июля, передает Znak.

”Произошел захват моей виллы во Франции радикальными террористами из Чечни, силой выгнали моих сотрудников с территории, избили охрану и управляющего, сломали камеры, выломали замки, захватили виллу, поменяли замки и устроили там базу. Заказчиками являются крупные российские олигархи, которым не нравится моя активная деятельность. Имена уже известны и суммы, которые они оплатили чеченцам. Французская жандармерия и полиция один раз приехали и сказали, что они в это не вмешиваются, было видео, что полиция сотрудничает с террористами”, — написала Наталья Ротенберг в Facebook.

Издание Nice-matin указывает, что в полиции подтвердили получение заявления Натальи Ротенберг о незаконном вторжении в жилище.

В компании SCI Villa Shoshana, которая управляет виллой и принадлежит Аркадию Ротенбергу, заявили, что Наталья живет в Армении и особняк под Ниццей ей не принадлежит.

Источник в окружении Натальи Ротенберг сообщил Forbes, что это уже не первый инцидент такого рода. В 2019 году экс-супруга бизнесмена смогла попасть на виллу только с помощью судебных приставов. По информации источника, Наталья ”в шоке и тяжело переживает поступок бывшего супруга”, так как она была уверена, что они остались с ним в дружеских отношениях. Собеседник Forbes добавил, что Наталья обсуждала с Аркадием Ротенбергом сложившуюся ситуацию, и ”в личном общении проблем не возникало”. Источник добавил, что по решению суда о разводе Наталье и детям должны были отойти четыре дома, включая виллу в Ницце, однако все четыре дома до сих пор ей не переданы.

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