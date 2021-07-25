ОИ-2020 | Российскому пловцу сделали выговор за видеоролик о коронавирусе

22 июля Пригодв выложил видео, в котором прыскает в рот ”Мирамистином”, чтобы успешно пройти тест на COVID-19 в аэропорту Токио, где 23 июля стартовали Олимпийские игры.

”Все успокоилось, сошло на нет. Я не с этой стороны хотел обратить на себя внимание.

Сделали строгий выговор, но никаких санкций, слава богу, не применили”, — сказал Пригода.

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