25.07.2021, 17:05
ОИ-2020 | Российскому пловцу сделали выговор за видеоролик о коронавирусе(3)
Фото: Dppi/Laurent Lairys
Российский пловец Кирилл Пригода рассказал, что получил строгий выговор за шуточное видео, в котором он якобы пытается обойти тест на коронавирус, пишет Sports.ru.
22 июля Пригодв выложил видео, в котором прыскает в рот ”Мирамистином”, чтобы успешно пройти тест на COVID-19 в аэропорту Токио, где 23 июля стартовали Олимпийские игры.
”Все успокоилось, сошло на нет. Я не с этой стороны хотел обратить на себя внимание.
Сделали строгий выговор, но никаких санкций, слава богу, не применили”, — сказал Пригода.
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