Дональд Трамп о трансгендерах на Олимпиаде: ”Кем был бы ЛеБрон Джеймс, если бы сделал операцию?”(5)
В Токио-2020 в тяжелой атлетике выступит новозеландка Лорел Хаббард, которая до 2012 была мужчиной. Она станет первой женщиной-трансгендером в истории Олимпиад.
”Люди меньше всего хотят, чтобы мужчины соревновались в женском спорте. Очень скоро — мне очень не нравится это говорить — вы не увидите соревнующихся женщин… Они отбирают ваши права!
Это движение за права женщин, такого позволять нельзя! Они это позволили теперь и на Олимпийских играх, Олимпийские игры тоже испортились.
Люди задаются вопросом, каким бы был Леброн Джеймс, если бы он сделал себе операцию”, — сказал Трамп во время выступления на митинге в Аризоне.
На Играх-2021 впервые выступят трансгендеры, а в США мальчикам разрешили соревноваться с девочками (если они ощущают себя девочками)