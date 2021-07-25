Дональд Трамп о трансгендерах на Олимпиаде: ”Кем был бы ЛеБрон Джеймс, если бы сделал операцию?”

В Токио-2020 в тяжелой атлетике выступит новозеландка Лорел Хаббард, которая до 2012 была мужчиной. Она станет первой женщиной-трансгендером в истории Олимпиад.

”Люди меньше всего хотят, чтобы мужчины соревновались в женском спорте. Очень скоро — мне очень не нравится это говорить — вы не увидите соревнующихся женщин… Они отбирают ваши права!

Это движение за права женщин, такого позволять нельзя! Они это позволили теперь и на Олимпийских играх, Олимпийские игры тоже испортились.

Люди задаются вопросом, каким бы был Леброн Джеймс, если бы он сделал себе операцию”, — сказал Трамп во время выступления на митинге в Аризоне.

На Играх-2021 впервые выступят трансгендеры, а в США мальчикам разрешили соревноваться с девочками (если они ощущают себя девочками)