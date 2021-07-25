ЧП и криминал
25.07.2021, 08:47

В Пярнумаа пропал мужчина, отправившийся плавать на катере с семьей. Его не у далось найти даже с вертолета

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PPA helikopter
PPA helikopter
Foto: Argo Ingver
Вблизи порта Выйсте в Пярнумаа в субботу развернули поисково-спасательную операцию, чтобы найти пропавшего в воде мужчину.

В 13:25 поступило сообщение, что в полутора километрах от порта Выйсте на воде попал в беду 36-летний мужчина.

Согласно первоначальным данным, он отправился на катере купаться. Когда он прыгнул в воду, то катер отнесло волнами и мужчина уже не смог забраться на него, после чего он пропал. На борту были его жена и двое детей.

Спасатели привлекли к поискам также вертолет, но поиски так и не дали результата, мужчина все еще не найден.

ЖЕнщину с детьми доставили на берег.

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