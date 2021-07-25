В Пярнумаа пропал мужчина, отправившийся плавать на катере с семьей. Его не у далось найти даже с вертолета

В 13:25 поступило сообщение, что в полутора километрах от порта Выйсте на воде попал в беду 36-летний мужчина.

Согласно первоначальным данным, он отправился на катере купаться. Когда он прыгнул в воду, то катер отнесло волнами и мужчина уже не смог забраться на него, после чего он пропал. На борту были его жена и двое детей.