ОИ-2012 | Эстонец Муст проиграл олимпийскому чемпиону в первом туре бадминтонного турнира

Муст на равных сопротивлялся главному фавориту турнира лишь в первой половине первого гейма. Затем игра пошла под диктовку олимпийского чемпиона, который довел гейм до легкой победы — 21:10.

В начале второго гейма эстонский бадминтонист даже вышел вперед (7:5), причем в одном из розыгрышей красиво переиграл оппонента, однако его китайский визави быстро доказал, что с его стороны это была временная слабость и набрал 5 очков подряд, а затем довел и второй гейм до победы 21:9.