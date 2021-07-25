25.07.2021, 08:57
ОИ-2012 | Эстонец Муст проиграл олимпийскому чемпиону в первом туре бадминтонного турнира(1)
Фото: delfi.ee
Единственный представитель Эстонии в мужской сетке бадминтонного турнира на Олимпиаде в Токио Рауль Муст уступил в первом матче действующему олимпийскому чемпиону из Китая Чень Луну.
Муст на равных сопротивлялся главному фавориту турнира лишь в первой половине первого гейма. Затем игра пошла под диктовку олимпийского чемпиона, который довел гейм до легкой победы — 21:10.
В начале второго гейма эстонский бадминтонист даже вышел вперед (7:5), причем в одном из розыгрышей красиво переиграл оппонента, однако его китайский визави быстро доказал, что с его стороны это была временная слабость и набрал 5 очков подряд, а затем довел и второй гейм до победы 21:9.
Свой второй поединок группового этапа Муст проведет 27 июля с испанцем Пабло Абианом.