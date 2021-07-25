Привился, а через пять дней — инсульт. Чиновники заверяют, что таких случаев в Эстонии еще не было

Петр Иванович говорит, что зимой он переболел бессимптомно. И то, что у него коронавирус, выяснилось совершенно случайно.

”Мне должны были делать операцию на глазах, — рассказывает пенсионер, — и перед тем, как класть в больницу, сделали тест. Он-то и показал, что у меня коронавирус”.

”Никто не слушает”

В итоге пожилого человека отправили домой на самоизоляцию и только потом сделали операцию.

”А в марте мне позвонили и пригласили на вакцинацию, — рассказывает Петр Иванович. — Ведь я по возрасту вхожу в группу риска. Когда я пришел, я сообщил медсестре на месте, что менее трех месяцев назад переболел коронавирусом. И спросил, можно ли мне в таком случае вакцинироваться. Она пропустила мои слова мимо ушей и пошла за занавесочку набирать вакцину в шприц. Когда она вернулась, я повторил, что уже переболел коронавирусом и с тех пор прошло меньше трех месяцев. И спросил, можно ли мне в таком случае вакцинироваться? Она отмахнулась: ”Можно, можно!” И сделала укол”.

Через пять дней пожилой человек почувствовал себя плохо, ему вызвали скорую, которая его с инсультом отвезла в больницу.

”Доктор прямым текстом мне сказал, что инсульт связан с вакцинацией, — говорит пенсионер. — И пока я там месяц лежал, насмотрелся на других пациентов. В отделении было полно таких, как я, попавших в больницу с осложнениями после вакцинации”.

Он говорит, что если бы его вакцинировали через семейного врача, то такого бы не произошло. Потому что врач прислушался бы к его словам.

”Я потом прочитал, что переболевших коронавирусом разрешают вакцинировать только через полгода, — вздыхает пожилой человек. — А в ситуации, когда идет конвейерная вакцинация, никто особо пациентов не слушает. Вот и происходят такие случаи”.

После месяца в больнице он еще месяц провел дома, и только 10 июня смог выйти на работу. У него до сих пор плохо действует одна рука и не слушается одна нога. Он убежден: этого всего можно было бы избежать, если бы медсестры слушали пациентов.

Какие есть риски?