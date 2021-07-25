Как получить алименты от государства?

Если истец подал в уездный суд, он должен получить также решение суда об обеспечении иска. И тогда он может подать ходатайство в Департамент социального страхования.

Если же истец подал на алименты через ускоренное производство (kiirmenetlus), то иск обес-печивается автоматически, и отдельно об этом ходатайствовать не нужно. Можно сразу по-дать ходатайство на алименты от государства.

Для этого нужно заполнить бланк, который можно скачать на сайте Департамента социально-го страхования (www.sotsiaalkindlustusamet.ee). Заполнив его, нужно поставить цифровую подпись и отправить документ на общий мейл департамента info@sotsiaalkindlustusamet.ee. Можно также подать ходатайство через портал www.eesti.ee или в бюро департамента.

К бланку нужно прикрепить решение суда об обеспечении иска или решение суда о том, что дело взято в ускоренное делопроизводство, и предложения второй стороне оплатить алимен-ты (makseettepanek). Сделать это надо в течение 45 дней с момента получения документов из суда.

Департамент должен вынести решение в течение 15 рабочих дней.

Размер алиментов от государства – 100 евро в месяц на одного ребенка.

Первая выплата происходит в следующем после подачи ходатайства месяце, и алименты вы-плачивают задним числом за предыдущий период. Следующие платежи происходят каждый месяц, пока идет разбирательство в суде.

Максимально можно получать алименты от государства в течение 150 дней с момента выне-сения постановления суда с предложением второй стороне оплатить содержание на детей или постановления суда об обеспечении иска.

Алиментную помощь от государства во время судебного производства не выплачивают, если этот ребенок ранее вследствие судебного производства по взысканию алиментов с того же родителя уже получал ее. То есть право на алименты от государства каждый ребенок имеет только один раз, самый первый, когда только назначают сумму содержания. И если его роди-тель потом опять подает в суд иск, например, об увеличении размера содержания, то алимен-ты от государства ребенку уже не выплачивают.