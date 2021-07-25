Россияне — меткие стрелки. Есть первое золото Олимпийских игр!

Китаянки заняли третье и пятое места, между ними вклинилась украинка Олена Костевич.

Это золото — первое на Играх для российской сборной. Вчера было серебро Анастасии Галашиной в стрельбе из пневматической винтовки.

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