Прапорщик Росгвардии завоевала для России первое золото Олимпиады

Китаянки заняли третье и пятое места, между ними вклинилась украинка Олена Костевич.

Бацарашкина прошла квалификацию с третьим результатом. Финал складывался непросто: например, во втором раунде случился выстрел на 8,8, который отбросил назад.

А в пятом раунде и вовсе не засчитался ее второй выстрел, так что россиянка долго висела на пятом месте под угрозой вылета с турнира (финалы в стрельбе проходят на выбывание – худший после каждого раунда покидает позицию).

Сначала система решила, что Виталина не успела выстрелить за отведенные 50 секунд. Но после совещания судьи решили, что это сбой электроники и разрешили россиянке сделать повторный выстрел. Виталина справилась с нервами и выдала 9,8, а затем и выграла турнир.

– Нам сказали, что вместо гимна будет Чайковский. Хотела послушать, но завертелось… Подумала: послушаю на Олимпиаде. Послушала! Не думала, что может быть золото. Вот и секрет успеха. Не сказала бы, что это смысл моей карьеры. Я еще хочу пострелять, не надо на мне крест ставить, - сказала Бацарашкина после соревнований.

– У вас есть воинские звания?

– Я прапорщик Росгвардии. Будет ли теперь более высокое звание? Думаю, да. В зависимости от моего образования.

– Была техническая заминка, которую вы так легко восприняли. Вас этому учат?

– Да, нас этому учат. Мы очень часто стреляем финалы на тренировках с давлением: вокруг нас ходят, кричат, стучат. Учимся этому специально. Мне лично это помогает, – сказала Бацарашкина.

Это золото — первое на Играх для российской сборной. Вчера было серебро Анастасии Галашиной в стрельбе из пневматической винтовки.

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