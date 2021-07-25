Истина не где-то рядом, а уже здесь? В США готовится официальный отчет об НЛО

Международный аэропорт О’Хара в Чикаго, поздний вечер. Сотрудник авиакомпании ”United Airlines” звонит в диспетчерскую вышку.

”Хей! Ты сейчас видел летающий диск возле ворот С17?”

В ответ раздается смех, из диспетчерской отвечают вопросом на вопрос: ”Ты что, видишь летающие диски?”

”Это сообщил пилот, который находится у тех самых ворот”.

Пауза. ”Ты там что, уже отмечаешь Рождество? — продолжает растерянный диспетчер. — Я ничего не видел и, честно говоря, даже если бы увидел, то предпочел бы помалкивать”.

На дворе был 2006 год, и эта история, вместе с состоявшимся телефонным разговором, стала достоянием американских СМИ. Уфологи снова подняли головы и расправили плечи. Читатели были заинтригованы. Впрочем, Федеральное управление гражданской авиации США даже не приняло эту историю к рассмотрению, поскольку никакие летательные средства обнаружены не были. Говорят, это были всего лишь облака.

В следующие 15 лет в прессе появлялось еще немало подобных свидетельств и описаний. Люди снова оживились. И дело не только в том, что кто-то видел какую-то тарелку. Причина в том, что вскоре Штаты выпустят официальный отчет, в котором должен быть ответ на вопрос о происхождении неопознанных летательных объектов в небе над нашими головами. Действительно ли они прилетают с других планет?