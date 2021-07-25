ОИ-2020 | В воскресенье старт в Играх примут 10 эстонских спортсменов, расписание всех финалов

4:40 | Парная четверка попытается заработать место в финале по результатам утешительной гонки. Это удалось. Подробности ЗДЕСЬ.

8:00 | В бадминтонном турнире свой первый матч против китайца Чень Луна проведет Рауль Муст.

9:05 | В олимпийской регате стартуют Ингрид Пууста в женском классе RS: X (начало гонки в 09.05) и Карл-Мартин Раммо в классе Laser (старт в 10.35).

11:00 | Дина Эллерманн продолжает участвовать в конных соревнованиях.

13:17 | Крегор Зирк выйдет на старт предварительного заплыва на 200 м вольным стилем.

13:34 | Олимпийский дебют Энели Ефимовой: начало отборочного заплыва на 100 метров брассом среди женщин.