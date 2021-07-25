Олимпиадa-2020
25.07.2021, 05:28

ОИ-2020 | В воскресенье старт в Играх примут 10 эстонских спортсменов, расписание всех финалов

 (5)
Крегор Зирк
Крегор Зирк
Foto: Taavi Sepp
В воскресенье 25 июля на Олимпиаде в Токио разыграют 18 комплектов наград. Старт в своих дисциплинах примут 10 эстонских спортсменов.

4:40 | Парная четверка попытается заработать место в финале по результатам утешительной гонки. Это удалось. Подробности ЗДЕСЬ.
8:00 | В бадминтонном турнире свой первый матч против китайца Чень Луна проведет Рауль Муст.
9:05 | В олимпийской регате стартуют Ингрид Пууста в женском классе RS: X (начало гонки в 09.05) и Карл-Мартин Раммо в классе Laser (старт в 10.35).
11:00 | Дина Эллерманн продолжает участвовать в конных соревнованиях.
13:17 | Крегор Зирк выйдет на старт предварительного заплыва на 200 м вольным стилем.
13:34 | Олимпийский дебют Энели Ефимовой: начало отборочного заплыва на 100 метров брассом среди женщин.

25 июля

Расписание финалов дня

Плавание

400 м, комплекс, мужчины - 4.30

400 м, вольный стиль, мужчины - 4.52

400 м, комплекс, женщины - 5.12

Эстафета 4x100 м, вольный стиль, женщины - 5.45

Стрельба

10 м, пневматический пистолет, женщины - 5.15

10 м, пневматическая винтовка, мужчины - 9.30

Скейтбординг

Стрит, мужчины - 6.25

Велошоссе

Групповая гонка, женщины - 7.00

Прыжки в воду

Синхронные прыжки у женщин - 9.00

Тяжелая атлетика

До 61 кг, мужчины - 9.50

До 67 кг, мужчины - 13.50

Стрельба из лука

Командный турнир, женщины - 10.15

Дзюдо

До 52 кг, женщины - 12.15

До 66 кг, мужчины - 12.45

Фехтование

Рапира, женщины - 13.50

Шпага, мужчины - 14.20

Тхэквондо

До 57 кг, женщины - 14.30

До 68 кг, мужчины - 14.45

Оставить комментарий Читать комментарии (5)