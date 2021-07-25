ОИ-2020 | В воскресенье старт в Играх примут 10 эстонских спортсменов, расписание всех финалов(5)
4:40 | Парная четверка попытается заработать место в финале по результатам утешительной гонки. Это удалось. Подробности ЗДЕСЬ.
8:00 | В бадминтонном турнире свой первый матч против китайца Чень Луна проведет Рауль Муст.
9:05 | В олимпийской регате стартуют Ингрид Пууста в женском классе RS: X (начало гонки в 09.05) и Карл-Мартин Раммо в классе Laser (старт в 10.35).
11:00 | Дина Эллерманн продолжает участвовать в конных соревнованиях.
13:17 | Крегор Зирк выйдет на старт предварительного заплыва на 200 м вольным стилем.
13:34 | Олимпийский дебют Энели Ефимовой: начало отборочного заплыва на 100 метров брассом среди женщин.
25 июля
Расписание финалов дня
Плавание
400 м, комплекс, мужчины - 4.30
400 м, вольный стиль, мужчины - 4.52
400 м, комплекс, женщины - 5.12
Эстафета 4x100 м, вольный стиль, женщины - 5.45
Стрельба
10 м, пневматический пистолет, женщины - 5.15
10 м, пневматическая винтовка, мужчины - 9.30
Скейтбординг
Стрит, мужчины - 6.25
Велошоссе
Групповая гонка, женщины - 7.00
Прыжки в воду
Синхронные прыжки у женщин - 9.00
Тяжелая атлетика
До 61 кг, мужчины - 9.50
До 67 кг, мужчины - 13.50
Стрельба из лука
Командный турнир, женщины - 10.15
Дзюдо
До 52 кг, женщины - 12.15
До 66 кг, мужчины - 12.45
Фехтование
Рапира, женщины - 13.50
Шпага, мужчины - 14.20
Тхэквондо
До 57 кг, женщины - 14.30
До 68 кг, мужчины - 14.45