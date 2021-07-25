ОИ-2020 | Эстонская четверка отобралась в финал, Китай уступил всего 0,34 секунды

В утешительном зазде эстонские спортсмены заняли второе место, вслед за командой Великобритании. Этого оказалось достаточно, чтобы отобраться в главный финал Игр. Команду Китая эстонский квартет опередил всего на 0,34 сек.

Медали в этом виде программы будут разыграны во вторник 27 июля. В финале выступят 6 команд: помимо сборных Эстонии и Великобритании это команды Италии, Польши, Нидерландов и Австралии.