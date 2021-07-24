В районе катастрофы на западе Германии возможна эвакуация из-за новых осадков

Спустя примерно полторы недели после беспрецедентного наводнения на западе Германии в районах катастрофы вновь начались дожди. В течение дня в субботу, 24 июля, ожидаемое количество осадков не превышает 30-40 литров на квадратный метр, в некоторых районах — не более 10 литров, заявила глава штаба по борьбе с катастрофой Бегона Херман (Begona Hermann) в Бад-Нойенаре — Арвайлере. В воскресенье утром погодные условия могут ухудшиться, поэтому жителям наиболее пострадавших населенных пунктов предложена эвакуация, указала она далее.

Находящиеся в Шульде, Инзуле, Дюмпельфельде и Бад-Нойенаре могут воспользоваться автобусами-шаттлами, которые доставят их во временное убежище в Ляймерсдорфе, сообщается далее. "Люди могут сами принять соответствующее решение", — отметила Херман. Хотя осадки ожидаются не столь сильные, как неделю назад, ситуацию осложняет проблемами с функционированием канализационной системе.

Полиция призвала добровольцев пока не приезжать в Арскую долину

Между тем полиция и кризисный штаб призвали население отказаться до конца дня от поездок в эпицентр катастрофы в земле Рейнланд-Пфальц для оказания помощи пострадавшим. Готовность граждан помочь"по-прежнему огромна и непрерывна", но все подъездные пути к долине реки Ар, а также дороги в самом районе наводнения "полностью переполнены", заявил президиум полиции в Кобленце.

Поэтому в пробках стоит, в том числе, строительная техника, необходимая для восстановления дорог, мостов и водопроводов, а также транспорт для вывоза мусора, указывается далее в заявлении. В другие дни и других местах помощь "с благодарностью принимается", сообщила полиция.

Число жертв наводнения в Германии возросло до 179