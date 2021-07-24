Министерство образования: важно вакцинировать учителей и как можно больше школьников

Министерство образования и науки, перед ответом RusDelfi, связалось с руководством Таллиннской Кесклиннаской русской гимназии, чтобы прояснить ситуацию.

По словам министра образования и науки Лийны Керсны, в Эстонии вакцинация добровольная.

"Я благодарю всех директоров и руководителей школ, кто работают ради того, чтобы к осени как можно больше людей из школьной семьи были вакцинированы. Тарту показывает отличный пример. Также у детей есть право на хорошее образование, это закреплено в Конституции. Школа, директор и государство должны это обеспечить.

Естественно очень важно, чтобы как можно больше людей были вакцинированы. Это дает гарантию, что школы останутся открытыми. К тому же, если кто-то в школе заболеет, то на самоизоляцию должны уходить те, кто не вакцинировался. Учителя и школьники, кто не вакцинировался, должны будут отправиться на дистанционное обучение. Для того, чтобы дети все-так продолжили обучение, даже будучи близкоконтактными, важно пройти курс вакцинации.

Крайне важно, чтобы прививались учителя, так как опыт двух предыдущих волн коронавируса показывает, что в большинстве случаев вирус в школу заносят совершеннолетние. Надеюсь, что школа будет работать над тем, чтобы учителя были вакцинированы к осени", — прокомментировала она.