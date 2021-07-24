Суточная смертность от коронавируса в России повторила рекорд

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России умерли от коронавируса 799 человек. В последний раз столько смертей фиксировали 16 июля. Этот показатель остается максимальным с начала пандемии.

Больше всего смертей от коронавируса за сутки зарегистрировали в Москве — 105. Следом за ней идут:

Петербург — 73 летальных исхода;

Иркутская область — 32;

Краснодарский край — 28;

Нижегородская область — 27;

Ростовская область — 25.

Всего с начала пандемии от COVID-19 в России умерли 153 тыс. человек, следует из данных оперативного штаба. По другой методике подсчета, которую использует Росстат, число летальных исходов с апреля 2020-го по июнь 2021 года в России превысило 270 тыс.

Разница объясняется тем, что штаб учитывает только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти, в то время как Росстат включает в статистику и те случаи, когда COVID-19 повлиял на смертельные осложнения другого заболевания или был выявлен после смерти.

Суточный прирост заразившихся составил 23,9 тыс. человек. Общее число случаев инфицирования коронавирусом в России достигло 6,1 млн. Выздоровели с начала пандемии 5,4 млн человек.