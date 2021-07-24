ГАЛЕРЕЯ | "За свободную Эстонию". В Таллинне состоялся митинг против вакцинации

В субботу днем выразить недовольство против нынешней ситуацией с коронавирусом и вакцинацией в Таллинне вышли около 300 человек.

Сейчас в стране практически нет ограничений, по сравнению с другими государствами. Многие вышли с лозунгами против вакцинации. На данный момент в Эстонии вакцинировано более 600 тысяч человек. За минувшие сутки коронавирус выявили у 106 человек.