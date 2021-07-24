24.07.2021, 17:06
ГАЛЕРЕЯ | "За свободную Эстонию". В Таллинне состоялся митинг против вакцинации
Foto: Margus Pahv
В Таллинне противники коронавирусных ограничений и вакцинации собрались на площади Вабадузе.
В субботу днем выразить недовольство против нынешней ситуацией с коронавирусом и вакцинацией в Таллинне вышли около 300 человек.
Сейчас в стране практически нет ограничений, по сравнению с другими государствами. Многие вышли с лозунгами против вакцинации. На данный момент в Эстонии вакцинировано более 600 тысяч человек. За минувшие сутки коронавирус выявили у 106 человек.
На месте присутствовали политики EKRE и другие известные люди.