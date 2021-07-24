24.07.2021, 16:48
ФОТОНОВОСТЬ | Маленький сын первой эстонской медалистки переживал за маму, стоя перед телевизором(18)
Foto: Erlend Štaub, Õhtuleht
Катрин Лехисе принесла первую медаль в копилку сборной Эстонии на Олимпийских играх в Токио. За нее болела все семья.
”Невероятное чувство, пока я не могу в это поверить. Очень сильное чувство”, — описал Харри Уутар эмоции, которые преобладали над ним после того, как его супруга Катрина Лехис выиграла медаль.
”Невероятное чувство, не могу в это поверить” - добавил он.
”Сначала я поставил будильник на 4.40, потом поставил на 8 утра, чтобы снова посмотреть выступление своей жены. Сын проспал до восьми, а потом смотрел со мной остальные встречи”.
Вы ожидали медали до выступления вашей супруги? ”Конечно, я всегда надеюсь на лучшее. Других вариантов и быть не может”, — улыбнулся Харри. ”Когда меня спросили, чего я жду, я сразу сказал, что будет медаль”.
Фото из дома: