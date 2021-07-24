Ботанический сад приглашает в субботу на День ягод

Каждый год добавляет в выращивание ягод новый опыт – именно об этом пойдет речь на Дне ягод. Будет рассматриваться выращивание в саду как известных, так и малораспространенных ягодных растений (клубника, малина, смородина, жимолость, ирга, черника и т.д.) О преимуществах и недостатках имеющихся в размножении растений, о высаживании ягодных растений и уходе в период роста, о заболеваниях, вредителях и борьбе с ними расскажут ученый центра садоводческих исследований Лийна Арус и агроном Вяйно Эскла.