Ботанический сад приглашает в субботу на День ягод
Каждый год добавляет в выращивание ягод новый опыт – именно об этом пойдет речь на Дне ягод. Будет рассматриваться выращивание в саду как известных, так и малораспространенных ягодных растений (клубника, малина, смородина, жимолость, ирга, черника и т.д.) О преимуществах и недостатках имеющихся в размножении растений, о высаживании ягодных растений и уходе в период роста, о заболеваниях, вредителях и борьбе с ними расскажут ученый центра садоводческих исследований Лийна Арус и агроном Вяйно Эскла.
Лийна Арус занимается малиной и съедобными сортами жимолости более 20 лет. В последние годы она сконцентрировалась, прежде всего, на исследовании малораспространенных ягодных культур (жимолость, ирга, арония, айва, калина, бузина, крыжовник) и популяризации их среди садоводов нашей страны. На данный момент в ее личной коллекции насчитывается более 60 сортов десятка ягодных культур.
Вяйно Эскла занимается любительскими исследованиями сортов смородины и крыжовника с 1984 года. В коллекции почти 90 сортов.