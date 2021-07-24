Навальный необычно поздравил жену с днем рождения(7)
Возненавидел стекла.
Потому что уже шесть месяцев вижу тебя только через них. В суде через стекло. На свидании через стекло. Иногда тебя по телевизору покажут мельком — тоже стекло.
И, конечно, мы на свиданиях делаем классический жест, знакомый всем по кино (и пусть он останется знакомым вам только по кино), когда каждый прижимает ладонь к стеклу со своей стороны и говорит что-то хорошее в трубку телефона. Это мило, но все равно касаешься только стекла.
А еще — удивительный факт — кинокомедии стали менее смешными. У вас бывает так: хохочешь над смешным моментом, и тебе надо на долю секунды встретиться взглядом с близким человеком, хохочущим рядом. За эту долю секунды происходит целый диалог:
- Скажи, очень смешно!
- Да, очень.
- Обожаю смотреть, когда ты смеешься.
- Знаю.
И смеяться вместе над этим смешным моментом на 25% веселее. А то и на 30.
Йуля, моя крошка. Поздравляю тебя с днем рождения. Обожаю тебя, скучаю по тебе. Будь здорова и не унывай (хотя о чем это я?)
А стекло мы рано или поздно расплавим ладонями. И комедии снова станут смешными. Люблю ❤️