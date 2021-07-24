Эстонский пловец Крегор Зирк установил на Олимпиаде новый рекорд

Foto: Taavi Sepp

Крегор Зирк установил личный рекорд 3,47,05 в предварительном заплыве на 400 метров вольным стилем на Олимпийских играх в Токио. До сегодняшнего дня его лучший результат был показан на чемпионате Европы в Будапеште в мае, и составил составил 3,48,35.