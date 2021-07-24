24.07.2021, 15:22
Эстонский пловец Крегор Зирк установил на Олимпиаде новый рекорд(5)
Foto: Taavi Sepp
Крегор Зирк установил личный рекорд 3,47,05 в предварительном заплыве на 400 метров вольным стилем на Олимпийских играх в Токио. До сегодняшнего дня его лучший результат был показан на чемпионате Европы в Будапеште в мае, и составил составил 3,48,35.
После предварительных заплывов Крегор занял 15 место и не смог выйти в финал. С последнего, 8 места, дающего пропуск в главный заплыв на этой дистанции, смог пробиться Ахмед Хафнауи из Туниса со временем 3,45,68.
Зирк вернется в олимпийский бассейн завтра на дистанции 200 метров вольным стилем (пятый предварительный заплыв в 13:30). Также завтра 14-летняя Энели Ефимова дебютирует на женской стометровке брассом (пятый предварительная заплыв в 13:45).
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