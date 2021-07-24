24.07.2021, 15:10
Эстония отправит Литве сто километров колючей проволоки(4)
Foto: Ester Vaitmaa
Министр обороны Эстонии Калле Лаанет пообещал отправить в Литву, которая борется с волной мигрантов из Белоруссии, три беспилотника и сотню километров колючей проволоки, пишет rus.err.ee.
"Литва – наш близкий союзник, наша задача – немедленно поддержать ее в этом кризисе", – заявил Лаанет во время телефонной беседы с министром внутренних дел Литвы Агне Билотайте в пятницу.
По его словам, в первую очередь из запасов Сил обороны в Литву отправят сто километров колючей проволоки, чтобы страна могла ускорить укрепление своей границы: "С 1 августа мы также готовы направить в Литву три беспилотных летательных аппарата, чтобы улучшить ситуацию с осведомленностью на границе".
О помощи попросили власти Литвы, Эстония окажет ее безвозмездно.