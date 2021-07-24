24.07.2021, 14:48
Эстония приказала иранскому судну покинуть свою территорию(35)
Foto: Royal Danish Air Force via AP
Вчера вечером иранское судно Sahand, направлявшееся в Санкт-Петербург, вошло в территориальные воды Эстонии.
Согласно нормам международного морского права, суда могут мирно пересекать территориальные воды, но в соответствии с Законом о государственной границе Эстонии иностранные военные корабли должны уведомить Министерство иностранных дел о переходе по крайней мере за 48 часов.
Иранцы вчера вечером этого так и не сделали. Поэтому PPA отдал приказ изменить курс и покинуть территориальные воды Эстонии. Саханд вернулся в "экономическую зону".
Сегодня утром судно вышло в российскую зону.