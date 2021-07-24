"Вместо празднования победы ушла укачивать сына". Кто такая Катрина Лехис, завоевавшая первую медаль для Эстонии

Катрина родилась в Хаапсалу в 1994 году. Окончила Läänemaa ühisgümnaasium. Уже в детстве обращала на себя внимание неординарными физическими данными. В возрасте 10 лет пришла к тренеру Хелен Неоис-Наукасе (Прийнитс) попробовать себя в фехтовании: высокой рост (сейчас 186 см) и тот факт, что она левша — идеально подходили именно для этого вида спорта. Тренер с новичком не прогадала. Уже совсем скоро Катрина начала завоёвывать третьи, вторые, а потом и первые места на детских и юниорских первенствах Эстонии и Европы.

"Я пришла на тренировку, вдохновившись примером старшей сестры Рейли. Вариантов чем-то другим у нас в Хаапсалу заниматься особо и не было. До фехтования меня звали на лёгкую атлетику, я сходила буквально один-два раза на тренировку и сразу поняла, что это не мой вид спорта. Хотя и мама и папа занимались," — рассказывала Катрина в интервью газете Õhtuleht в 2018 году.

В конце 2013 года ей пришлось перенести операцию на мениске — и уже через пять месяцев она одержала победу на юниорском чемпионате мира в Пловдиве, Болгария. Потребовалось 10 лет тренировок, чтобы наконец дойти до этого титула. В 2014-м году её, 20-летнюю, номинировали в категории "Лучший молодой эстонский спортсмен".

В 2018, 2019 и 2020 годах Катрина была номинирована в категории "Фехтовальщица года" Эстонской федерацией фехтования. А в 2021 году попала на свою первую Олимпиаду. Что там случилось, вы наверняка видели на своих экранах. Сейчас Катрина тренируется под руководством Николая Новоселова в Таллинском клубе Le Glaive.

С октября 2014-го Катрина в отношениях с Харри Уутаром. У пары есть маленький сын Хенри, которого Катрина не побоялась родить в разгар спортивной карьеры. Сейчас ему 4 с половиной года.