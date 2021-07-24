"Вместо празднования победы ушла укачивать сына". Кто такая Катрина Лехис, завоевавшая первую медаль для Эстонии(19)
Катрина родилась в Хаапсалу в 1994 году. Окончила Läänemaa ühisgümnaasium. Уже в детстве обращала на себя внимание неординарными физическими данными. В возрасте 10 лет пришла к тренеру Хелен Неоис-Наукасе (Прийнитс) попробовать себя в фехтовании: высокой рост (сейчас 186 см) и тот факт, что она левша — идеально подходили именно для этого вида спорта. Тренер с новичком не прогадала. Уже совсем скоро Катрина начала завоёвывать третьи, вторые, а потом и первые места на детских и юниорских первенствах Эстонии и Европы.
"Я пришла на тренировку, вдохновившись примером старшей сестры Рейли. Вариантов чем-то другим у нас в Хаапсалу заниматься особо и не было. До фехтования меня звали на лёгкую атлетику, я сходила буквально один-два раза на тренировку и сразу поняла, что это не мой вид спорта. Хотя и мама и папа занимались," — рассказывала Катрина в интервью газете Õhtuleht в 2018 году.
В конце 2013 года ей пришлось перенести операцию на мениске — и уже через пять месяцев она одержала победу на юниорском чемпионате мира в Пловдиве, Болгария. Потребовалось 10 лет тренировок, чтобы наконец дойти до этого титула. В 2014-м году её, 20-летнюю, номинировали в категории "Лучший молодой эстонский спортсмен".
В 2018, 2019 и 2020 годах Катрина была номинирована в категории "Фехтовальщица года" Эстонской федерацией фехтования. А в 2021 году попала на свою первую Олимпиаду. Что там случилось, вы наверняка видели на своих экранах. Сейчас Катрина тренируется под руководством Николая Новоселова в Таллинском клубе Le Glaive.
С октября 2014-го Катрина в отношениях с Харри Уутаром. У пары есть маленький сын Хенри, которого Катрина не побоялась родить в разгар спортивной карьеры. Сейчас ему 4 с половиной года.
"Возвращаться в спорт было тяжело, ведь маленький ребенок требует так много внимания. Я вернулась в фехтование спустя 3 месяца после родов. Мама мужа была со мной на всех соревнованиях, муж тоже. Его и моя мамы очень меня поддерживали. Я ни одну тренировку не пропустила. После победы в Сербии вместо празднования я пошла спать вместе с сыном", — признается она.
Партнер Катрины рассказывает: "Когда мы встретились, то я не знал, что передо мной чемпионка мира. Разговаривали часами о мире, о погоде. Для меня — она просто Катрина, с которой у меня всё отлично. Кстати, она очень вкусно готовит…"
Самый первый тренер Катрины в интервью Õhtuleht признается: "Катрина в обычной жизни очень спокойная и дружелюбная. На дорожке тоже спокойная, но борец. Очень редко выходит из себя. <…> Залог победы в ней самой. Её козыри — это её рост, левая рука, хорошие спортивные "скилы" и чувство дистанции".
Соперницы по олимпийскому турниру это оценили.
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