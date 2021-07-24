Эстонские тропики. Как изменится наша жизнь под влиянием глобального потепления

Мийна Крабби отмечает, что количество осадков увеличилось зимой и летом. По весне серьезных изменений нет, но осень стала более сухой. Наиболее существенное уменьшение количества осадков произошло в сентябре.

”Волны жары становятся все более частыми и продолжительными, а волны холода — все реже. Количество дней со снегом также уменьшилось, — объясняет руководитель отдела наблюдения за погодой. — Среднее количество осадков в Эстонии в 1961–1990 годах составило 622 мм, в 1971–2000 годах — 648 мм, в 1981–2010 годах — 669 мм и в 1991–2020 годах — 659 мм. Другими словами, количество осадков постепенно увеличивалось за три периода, но уменьшилось в последний период”.

По словам Крабби, это потепление происходило в основном за счет зимних месяцев, а также в некоторой степени за счет весны и лета.

”Если посмотреть на долгосрочные средние значения или климатические нормы, мы увидим, что средняя температура постепенно повышается, — подтверждает руководитель отдела наблюдения за погодой Агентства окружающей среды Мийна Крабби. — Средняя температура воздуха в Эстонии в период 1961–1990 годов составляла 5,2 градуса Цельсия, в период 1971–2000 годов — 5,6 градуса, в 1981–2010 годах — 6,0 градуса и в 1991–2020 годах — 6,4 градуса. То есть стабильные 0,4 градуса за каждый период”.

Несмотря на то, что сейчас, можно сказать, похолодало, если сравнивать с 30-градусной жа-рой, погода все равно остается очень теплой и приятной. И пока прогноз гласит, что она не разочарует нас резким похолоданием. Неужели климат и правда меняется, и в Эстонии становится теплее?

Цифры говорят о том, что прошлый год был самым теплым в Эстонии с 1961 года. Среднегодовая температура составила 8,4 градуса, что на 2,4 градуса выше нормы. А этим летом исторические рекорды июньской жары были поставлены в Таллинне , Йыхви , Валга , Вильянди и Кунда. Температура в этих городах достигала 31–32 градусов Цельсия. В это время жители всей Эстонии почувствовали себя на месте испанцев или, например, греков: без кондиционера не обойтись, а после обеда требуется сиеста. Парадокс, но даже на турецких курортах в это время было прохладнее, чем у нас.

Что касается далекой перспективы, того, что будет через 20–50 лет, то в период 2041–2070 годов, по словам специалиста, прогнозируется изменение температуры на уровне 2,3 градуса при умеренном сценарии и на 2,9 градуса при пессимистичном сценарии.

”Контрольным периодом для сценария были взяты средние значения 1971–2000 годов. Средняя зимняя температура за тот период составляла –3,5 градуса Цельсия, поэтому, по прогнозу, средняя зимняя температура в 2041–2070 годах может составить –1,2 градуса, а при пессимистичном сценарии — –0,6 градуса. Летний прогноз на 1,6 градуса теплее при умеренном сценарии и на 2,2 градуса теплее при пессимистичном сценарии, то есть 17,3 и 17,9 градуса со-ответственно”, — приводит цифры Мийна Крабби.

Она добавляет, что количество осадков при умеренном сценарии изменится на 10%, а при пессимистичном — на 14%. Вероятный диапазон увеличения средней скорости ветра составляет 3–18%.

Стены легче не станут

Исходя из вышеизложенного, понятно, что огромного скачка температуры не предвидится, однако постепенное увеличение теплых периодов в году и уменьшение холодных уже влияют на нашу жизнь. Во время жары жители Эстонии раскупили в магазинах вентиляторы, а некоторые пошли дальше и заказали установку кондиционеров. Если потепления не избежать, можно предположить, что и дома должны начать строить иначе. Возможно, в будущем нас ждут облегченные конструкции и центральные системы кондиционирования?

Руководитель отдела конструирования AS Merko Ehitus Eesti Пеэтер Паане говорит, что рез-ких изменений по части конструкции зданий не ожидается — общая снеговая нагрузка может уменьшиться по мере потепления климата, но, с другой стороны, ветровая нагрузка на здания может возрасти. Специалист полагает, что, скорее, все будет по-прежнему — и сегодня учитываются экстремальные нагрузки, чтобы обеспечить долговечность построек, а также применяются необходимые запасные коэффициенты.